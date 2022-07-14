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В Ленобласти будут продавать земельные участки за 15% от кадастровой стоимости. Но есть условие

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У жителей Ленинградской области появится возможность купить земельный участок в регионе с большой скидкой. Объекты можно приобрести за 15% от их кадастровой стоимости. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Shutterstock.com

«Земельные участки, находящиеся в собственности Ленобласти, а также те, государственная собственность на которые не разграничена, можно будет выкупить за 15% от кадастровой стоимости», — сообщил глава Ленобласти.

Дисконт в 85% распространяется на участки, предназначенные для ведения гражданами огородничества для собственных нужд и предоставленные в аренду этим гражданам. В постановлении прописано единственное условие — «отсутствие информации о выявленных в рамках земельного надзора и не устраненных нарушениях». Документ вступает в силу с 22 июля 2022 года.

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