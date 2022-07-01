Элитные квартиры в Сочи оказались дороже, чем аналогичное жилье в Петербурге и Москве

По словам Ольги Широковой, такие высокие цены больше нигде не наблюдаются в России. В частности, в Москве за аналогичный период средневзвешенная цена квадратного метра увеличилась на 9% и достигла 1,46 млн рублей. В Петербурге такая недвижимость стоит 566 тыс. рублей — рост цен составил 6%.

Она отметила, что активный рост цен на первичном рынке Сочи можно было заметить в течение второй половины 2020-го - первой половины 2021 года. В тот период многие объекты подорожали в два, три раза и даже более. Также Широкова рассказала о том, что в элитном сегменте из-за ограниченного предложения на средние показатели влияют в том числе и выпуск в продажу новые проекты с высокой ценой, как было, в частности, с многофункциональным комплексом Mantera Seaview Residence.