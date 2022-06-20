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Недвижимость

Недостроенную гостиницу для сети Hilton на Фонтанке продали частному инвестору

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ГК «Садовое кольцо», которая занималась реконструкцией под гостиницу Дома Форша на набережной Фонтанки, продала проект частному инвестору. В здании должны были открыть четырехзвездочную гостиницу под управлением Hilton Worldwide. Об этом сообщает оператор сделки — компания Rusland SP, пишут «Ведомости».

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«Девелопментом гостиницы занималась ГК "Садовое кольцо", покупателем выступил частный инвестор. Объем инвестиций в реконструкцию составит около 2 млрд рублей. Цена сделки составляет порядка 90 тыс. рублей за кв. м. Интересы продавца представляло ООО "Авалон Эстейт"», – сказано в отчете о сделке.

Девелопер решил отказаться от проекта ухода сети отелей из России. Имя покупателя проекта не называется. Новый владелец отеля хочет передать управление гостиницей местной УК. В здании планируют разместить 100 номеров. Ранее концепцию проекта одобрили в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Помимо этого, уже разработали проектную документацию, провели историко-культурную экспертизу и получили согласование от КГИОП.

«ГК «Садовое кольцо» решила выйти из проекта, поскольку он для нее был непрофильным. Кроме того, у группы нет других проектов в Петербурге. Покупатель же за разумные деньги получил перспективный объект в центре главного туристического города страны. Проект гостиницы, разработанной ГК «Садовой Кольцо», будет максимально сохранен. При этом было пересмотрено инженерное оборудование с учетом тенденции на импортозамещение», — прокомментировал партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус.

По адресу набережная реки Фонтанки 23а находится бывший «Дом И. Форша» — памятник культурного наследия, построенный в 1790 году. До нынешних времен здание дошло с надстройками 1930-х годов и с большим физическим износом.

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