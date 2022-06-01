Минстрой хочет повысить норматив стоимости жилья на 20%

Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На первое полугодие 2022 года норматив был на уровне 69 261 рубля за квадратный метр.

В документе также говорится об утверждении показателей средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для регионов ‎на третий квартал. В проекте поясняется, что по этой цене будет рассчитываться размер соцвыплат для приобретения или строительства жилья за счет федерального бюджета.

Самые высокие показатели хотят установить для Петербурга (почти 163 тысячи рублей), Москвы (более 161 тысячи рублей), Краснодарского края (более 156 тысяч рублей), Сахалинской и Магаданской областей (более 145 тысяч рублей и 144 тысяч рублей соответственно). Самые низкие показатели предлагается ввести для Ингушетии (почти 46,5 тысяч рублей), Кабардино-Балкарии (чуть больше 48 тысяч рублей), Оренбургской области (около 48 тысяч рублей), Северной Осетии (почти 49 тысяч рублей), а также Курганской области и Калмыкии (примерно по 52 тысяч рублей).