В Петербурге на 45% сократились продажи вторичного жилья

Такие данные приводят в «Циан.Аналитики». Резкое снижение продаж связано с высокими банковскими ставками, из-за которых многие потенциальные покупатели отказались от ипотеки, подчеркнул руководитель агентства Алексей Попов.

Количество сделок сказалось и на цены квартир. В середине мая средняя стоимость за один квадратный метр вторичного жилья в Петербурге составила 184 тыс. рублей, что на 2% ниже по сравнению с апрелем, пишет «Деловой Петербург».

«Заметнее всего подешевели трехкомнатные квартиры: на 5% за месяц, до 178 тыс. рублей. Цены за один квадратный метр однокомнатных и двухкомнатных квартирах составили 202 тыс. рублей и 191 тыс. рублей соответственно», — сообщили аналитики.

Однако ситуация на рынке вторичной недвижимости меняется: на это повлияла ключевая ставка. За три месяца она менялась несколько раз и теперь зафиксировалась на 11%. По данным «Авито.Недвижимость» это повлияло на увеличение спроса на 5%. Самыми популярными для покупки остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на которые приходится 33% и 27% от общей доли спроса соответственно.