Петербург вошел в топ-10 городов с самыми подешевевшими квартирами

«Обе столицы вошли в десятку городов с самой подешевевшей арендой. «Однушки» в Москве стали стоить на 9,6% меньше, чем в начале года, «двушки» — на 5,5%, «трешки» подросли на символические 0,1%. В Петербурге динамика оказалась отрицательной по всем трем типам квартир: -2,5%, -9,6% и -9,1%», — говорится в материалах.

Петербург в этом рейтинге расположился на четвертой строчке. Его обогнали Чебоксары (-5,5%, -6,9%, -11,5%), Магнитогорск (-7,5%, -3,1%, -12,4%), Краснодар (-0,5%, -8%, -14,5%). А Москва находится на шестой позиции.

Отмечается, что аренда квартир в Ленинградской области подрожала. Цены на однокомнатные квартиры выросли на 5,3%, на двухкомнатные — на 11,5%, на трехкомнатные — на 12,4%. По итогам первого квартала 2022 года средняя по всем городам ставка аренды на однокомнатные квартиры составила 15,8 тысяч рублей в месяц (+2,8% за квартал), на двухкомнатные — 21,3 тысяч (+2,1%), на трехкомнатные — 28,5 тысяч (+2,3%).

Эксперты считают, что снижение стоимости аренды в двух столицах может быть связано с уходом из города иностранных компаний.