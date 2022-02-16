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Беглов предложил завершить прием граждан в реестр обманутых дольщиков

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Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку к закону о мерах защиты прав участников долевого строительства. Градоначальник предложил закрыть прием граждан в реестр обманутых дольщиков с 31 марта 2022 года.

Shutterstock.com

Реестр обманутых дольщиков создали еще в 2009 году. В него могут попасть в двух случаях: если квартиру приобрели до вступления в силу в 2005 году закона о долевом строительстве и дольщик может предъявить судебное постановление с требованием к застройщику.

И если сделка о покупке жилья проходила до июня 2010 года, застройщик обанкротился, конкурсное производство завершилось и требования дольщика не были удовлетворены.

В настоящее время в реестре находится 149 человек. Поправки позволят сохранить число лиц, которые имеют право на получить поддержку из бюджета Петербурга.

В документе сказано, что действие закона, после одобрения поправок, продолжит действовать на дольщиков, которых решили внести в реестр по 31 марта и до момента меры поддержки.

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