«Только славянам»: ЦИАН вводит запрет на объявления с дискриминацией по гражданству, расе и другим признакам

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — сказано на сайте платформы.

Эти изменения пропишут в лицензионном соглашении. Таким образом сервис пытается бороться со всеми проявлениями дискриминации. Также они надеются, что подобные правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости».

Эта инициатива заработает на платформе с 1 февраля 2022 года. До этой даты пользователям предлагается самостоятельно исправить тексты в объявлениях, а после этого времени сотрудники сайта будут их редактировать.