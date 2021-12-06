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«Только славянам»: ЦИАН вводит запрет на объявления с дискриминацией по гражданству, расе и другим признакам

Сервис с объявлениями об аренде и продаже недвижимости ЦИАН запретит пользователям добавлять в объявления дискриминирующие выражения или высказывания. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Shutterstock.com

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — сказано на сайте платформы.

Эти изменения пропишут в лицензионном соглашении. Таким образом сервис пытается бороться со всеми проявлениями дискриминации. Также они надеются, что подобные правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости».

Эта инициатива заработает на платформе с 1 февраля 2022 года. До этой даты пользователям предлагается самостоятельно исправить тексты в объявлениях, а после этого времени сотрудники сайта будут их редактировать.

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