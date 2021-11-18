Эксперты: в Ленобласти сокращается количество загородных домов, которые можно снять на новогодние праздники

В ноябре по традиции увеличивается спрос на загородные коттеджи. Также граждане стали больше интересоваться отелями и базами отдыха в черте города. Эксперты отмечают, что уже полностью забронированы на даты Нового года и последующие январские каникулы. Отмечается, что некоторые брони были сделаны еще в сентябре.

Основным направлением для поиска загородной недвижимости для петербуржцев остается Ленинградская область. В «Авито Недвижимость» рассказали, что в этом году в начале ноября спрос на посуточную аренду домов вырос более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 года и в 2,3 раза в сравнении с ноябрем 2019 года.

Этот спрос объясняют тем, что многие заграничные направления для новогоднего отдыха остаются под запретом из-за пандемии. Сейчас многие туристы принимают решение об аренде коттеджей или бронирования мест в базах отдыха в последний момент из-за возможного введения новых коронавирусных ограничений, как было в прошлом году.

Стоимость отдыха для всей семьи в загородном доме будет стоить дороже по сравнению с прошлым годом. Арендные ставки на коттеджи выросли на 25% — с 8 тыс. до 10 тыс. рублей в сутки (сравнивая ноябрь 2020–го и ноябрь 2019–го). К ноябрю 2021 года средняя стоимость выросла еще на 12,5% — до 11 тыс. рублей в сутки.

Также стоит ожидать нового подорожания в период повышенного спроса. В праздники уровень цен на аренду загородной недвижимости традиционно повышается примерно на 20–30%.