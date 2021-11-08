Москва хочет отказаться от мигрантов на стройках. Возможно ли такое в Петербурге и скажется ли это на стоимости квартир?

Строительная отрасль в столице испытывает кадровый голод, вызванный оттоком мигрантов на фоне пандемии. В этих условиях московские власти готовят план отказа от иностранной рабочей силы в строительстве. Об этом в начале ноября заявил вице-мэр Андрей Бочкарев.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. [...] Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену. У нас в отрасли есть большой резерв эффективности», — рассказал чиновник в интервью РБК, отметив, что отдельные эксперименты по оптимизации числа рабочих на стройках Москвы уже ведутся.

Дефицит кадров заметен не только на московских стройках. Петербургские строители также столкнулись с нехваткой рабочих рук. Однако, уверены все игроки рынка, быстро заменить приезжих работников не получится.