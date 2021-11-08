Москва хочет отказаться от мигрантов на стройках. Возможно ли такое в Петербурге и скажется ли это на стоимости квартир?

В начале ноября московские власти объявили о планах отказаться от труда мигрантов на стройках. В столице хотят добиться этого за счет автоматизации и новых технологий. Собрали мнения петербургских игроков строительного рынка о том, возможна ли такая реформа строительной отрасли за пределами столицы и как она отразится на потребителях.
Строительная отрасль в столице испытывает кадровый голод, вызванный оттоком мигрантов на фоне пандемии. В этих условиях московские власти готовят план отказа от иностранной рабочей силы в строительстве. Об этом в начале ноября заявил вице-мэр Андрей Бочкарев.
«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое — технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. [...] Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену. У нас в отрасли есть большой резерв эффективности», — рассказал чиновник в интервью РБК, отметив, что отдельные эксперименты по оптимизации числа рабочих на стройках Москвы уже ведутся.
Дефицит кадров заметен не только на московских стройках. Петербургские строители также столкнулись с нехваткой рабочих рук. Однако, уверены все игроки рынка, быстро заменить приезжих работников не получится.
Валерия Малышева
генеральный директор АО «Ленстройтрест»
Строительство является консервативной отраслью, где достаточно медленно и трудно приживаются современные технологии. Но, безусловно, надо внедрять решения, позволяющие уходить от использования ручного труда. Однако этот вопрос невозможно решить одним приказом – сегодня работаем с мигрантами, а завтра встали на рельсы автоматизации и цифровизации. Так не бывает. Это должна быть полномасштабная программа, которая должна начинаться с обучения кадров. Строительная отрасль очень нуждается в квалифицированных специалистах, обладающих актуальными знаниями о современных материалах и технологиях, методах управления строительством и организации работ.
Пока что я не вижу возможности отказаться от использования труда мигрантов. Кроме того, что сегодня наблюдается реальный дефицит рабочего персонала на стройках, на начало 2021 года он достиг 40-50%, так еще и контролирующие органы ужесточают условия, что еще больше усложняет жизнь застройщиков. Например, рейды на стройки часто заканчиваются забором людей, даже имеющих все разрешающие документы. Вместо упрощения процедур и сокращения времени на оформление рабочих разрешений для мигрантов государственные органы только ужесточают меры. На мой взгляд, надо открывать больше служб, которые будут помогать иностранным рабочим в решении всех вопросов, связанным с получением пакета документов для работы на российских стройках.
И еще один важный момент – никогда автоматизация не приводила к удешевлению строительства. Применение современных материалов, внедрение тех же BIM-технологий и других цифровых инструментов и дальнейшая работа с ними требует серьезных финансовых вложений от девелопера: дорогостоящего оборудования, программного обеспечения, дополнительного обучения персонала, изменения стандартных бизнес-процессов. Кто в итоге заплатит за все это? Застройщики пока еще только начинают путь, направленный на повышение производительности, скорости и качества за счет внедрения информационного моделирования.
Оксана Кравцова
совладелец и генеральный директор ГК «Еврострой»
Разговор в строительном сообществе о том, что нужно капитально менять систему среднего специального образования и увеличивать количество выпускников профильных колледжей, велся последние 15-20 лет – задолго до пандемии и оттока мигрантов.
Естественно, реализация подобного плана потребует комплексного подхода и четких сроков реализации. Сначала хотелось бы увидеть конкретные решения, чтобы правильно оценивать их последствия, и делать выводы о подорожании жилья или увеличении стоимости строительства.
Однако столичная инициатива заслуживает самого пристального внимания, и думаю, что в случае ее успеха, Петербург сможет отчасти перенять какие-либо из ее положений. Например, центр Санкт-Петербурга – это музей под открытым небом, и множество исторических зданий нуждаются в качественном ремонте. При этом на рынке наблюдается дефицит не только рабочих специальностей, но и реставраторов должного уровня. Так, занимаясь реставрацией исторических элитных домов в центре и приспособлением их под современное использование, мы осознали, как непросто найти подходящих специалистов. И если предлагаемые изменения затронут и эту часть рынка, то все окажутся только в плюсе.
Алексей Шашкин
Генеральный директор института «Геореконструкция», координатор Санкт-Петербургской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям
В геотехнике – той области, которая занимается устройством свайных фундаментов, ограждением глубоких котлованов, устройством подземных сооружений, применяется достаточно сложная современная техника, преимущественно немецкая, австрийская, итальянская. Она требует высокой квалификации, и ни о каких мигрантах уже сейчас речь в этой области не идет.
Если говорить о строительной отрасли в целом, то автоматизация труда не только возможна, но и необходима. Препятствием к этому являлся дешевый труд иностранного разнорабочего. Так, паровую машину изобрели еще в античной Александрии, но она не была востребована, поскольку имелся дешевый труд рабов. Иисус мог родиться при электричестве, но оно возникло почти на 2000 лет позже.
Чтобы сдвиги в автоматизации работы строителей произошли, необходимы существенные вложения, которые должны делаться в течение нескольких лет. Они не будут делаться, если будет дешевле пригласить малоквалифицированного разнорабочего.
В нынешних условиях дефицита рабочих рук шаги в эту сторону возможны, ведь в других странах для автоматизация строительства произошла, поэтому технологически ничего невозможного нет. Другое дело, что нигде до абсолюта довести данный процесс не получилось. Мигранты на стройках есть во всем мире, просто у нас это люди из Средней Азии, в Великобритании – поляки, в Германии – выходцы с Украины.
Стефан Щербан
Директор направления Негород компании ФАКТ
Отказаться от труда мигрантов, думаю, возможно, если ставить себе такую цель. Если говорить о малоэтажном строительстве, то сразу же на ум приходят prefab-технологии, а именно панельно-каркасное домостроение. Однако вопрос в том, действительно ли нам это надо? Проблем с тем, чтобы найти достаточное количество рабочей силы у нас не было, но ощутимый рост цен на работы имеет место, хоть и не такой критичный, как на материалы. По итогу, мы видим, что себестоимость такой продукции выше и сопоставима с каменными «hand made» домами, при этом доверие к каркасной технологии со стороны потребителей значительно меньше.
Если говорить о высококвалифицированных кадрах, то как раз-таки их дефицит был всегда, и до пандемии, поэтому делать ставку на их развитие стоит, но в краткосрочной перспективе они точно не смогут заменить труд мигрантов. Потенциально политика на отказ от приезжей рабочей силы может стать узким горлышком для всей отрасли, так как подготовка таких новых специалистов требует больше ресурсов, и в случае изменения деловой активности (как в сторону увеличения объема выпуска, так и в сторону уменьшения) застройщики не смогут гибко управлять рабочей силой и своими издержками.
Сложность заключается в том, для системной подготовки высоквалифицированных кадров, оснащения их дорогим инструментом нужно больше стабильности в отрасли. Тогда как мы наблюдаем достаточно высокую волатильность в отрасли, сегодня – резкий скачок, а завтра легко можем увидеть неожиданный спад.
Андрей Антипин
директор по экономике «Главстрой Санкт-Петербург»
Мы считаем, что в краткосрочной перспективе не удастся добиться такого уровня автоматизации и технологического развития строительной отрасли, который позволит полностью заместить иностранную рабочую силу. Сегодня компании сосредоточены в основном на автоматизации процессов управления строительством, т.е. процессов проектирования и расчета стоимости строительства, технического контроля и надзора за ходом строительства, учета и оптимизации расходования ресурсов, подготовки отчетности.
Немалый интерес девелоперские компании проявляют к работе с большими данными и BI аналитике, как к источнику информации о потребительских предпочтениях и рыночных трендах, а также к развитию информационных сервисов, позволяющих повысить доходность в смежных областях, таких как эксплуатация жилого фонда, управление коммерческими объектами. Доля иностранных специалистов в таких видах деятельности стремится к нулю.
Если же говорить об уровне развития технологий, применяемых в отрасли жилищного строительства, то конечно есть резервы оптимизации числа занятых в рабочих профессиях, но пока это разнонаправленные тренды. Дефицит специалистов рабочих специальностей сохраняется и видоизменяется. Длительная ориентация на использование по большей части иностранных рабочих привела к тому, что заместить их в нужном количестве и в короткие сроки стало невозможно. Поэтому движение к расширению набора технических компетенций у работников отрасли скорее всего будет поэтапным. Сначала нужно вернуть людей в профессию и безусловно возможность работать на современной и технологически развитой строительной площадке, будет хорошим стимулом для этого. Во многом успех такого профессионального обновления будет зависеть от адаптивности системы образования и системы нормативного регулирования отрасли.
Оценить затраты на полную смену технологической парадигмы достаточно сложно. Очевидно, что корпоративному сектору в одиночку не осилить расходы на обновление государственных образовательных стандартов, изменение системы регулирования отрасли, расходы на трансфер и имплементацию технологий, но если они будут распределены между всеми участниками процесса и поддержаны, например, льготами по налогообложению, то вероятнее всего, покупатель квартир этого не почувствует.
Александр Курячий
директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ в Петербурге:
Петербургские строительный рынок, как и московский, очень сильно зависим от мигрантов, прежде всего из средней Азии. При этом нужно понимать, что эта ситуация формировалась долгие годы и сегодня является достаточно стабильной. Мигрантов на стройки набирают не хаотично, а по отработанным каналам. Те застройщики, для которых это важно, наладили контроль квалификации приезжих работников, качества работ.
Резко заменить иностранных рабочих на стройке не получится – речь идет о десятках тысяч людей. Ни Петербург, ни соседние регионы не обладают достаточными трудовыми ресурсами для этого, мы видим это по сегодняшней ситуации. Если говорить об оптимизации, то многие компании уже повысили производительность труда на своих объектах. Мигранты на стройках вовсе не руками мешают цемент, они работают на зарубежном оборудовании и нередко также имеют квалификацию.
Вложения в автоматизацию и подготовку высококлассных специалистов необходимо синхронизировать со всеми планами развития города. Если у нас будет продолжаться активная стройка, то это один вопрос, если темпы будут снижаться под влиянием уменьшения потока миграции, то расчеты будут другие. В любом случае изменение структуры занятости в строительстве, увеличение доли высококвалифицированных кадров займет десятилетия. Попытки как-то этот процесс ускорить на фоне изменившейся конъюнктуры могут привести к резким скачкам цен и срывами сроков строительства.
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