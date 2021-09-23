«Элитная Миллионная или депрессивный Обводный»: за какими районами Петербурга будущее?

Как петербуржцы выбирают жилье?

Горожане мигрируют от центра к периферии и наоборот, поэтому их условно можно разделить на три типа: северные, южные и правобережные. Рассмотрим на примере, как эмигрируют люди, родившиеся в южной части: человек все детство прожил в доме на проспекте Ветеранов, вероятно, он сначала переедет в район Нарвской, поскольку это близко к центру, но все еще не так далеко от места рождения, а когда его материальное положение улучшится — в Адмиралтейский район на Большую Морскую (да, это уже центральная часть города, но перемещается он все равно в южном направлении).

Петербуржец в течение жизни может наоборот отдаляться от центра: например, человек родился в северной части города — на Петроградке в коммунальной квартире. Со временем ее расселяют. Скорее всего, он купит квартиру на «Удельной», а к пенсии решит и вовсе отказаться от городской суеты и переехать в Сертолово (миграция происходит только в рамках северного направления). То же самое можно сказать и о правобережных жителях: человек родился в поселке имени Морозова во Всеволожском районе Ленинградской области, взрослеет и решает поступить в институт. Вероятнее всего, он переедет на Дыбенко, а после того, как найдет хорошую работу, и его материальное положение улучшится — выберет квартиру в новом доме на Охте или у Смольного (этот процесс может быть и в обратном порядке).

Как правило, только 10 процентов людей переезжают в совершенно другую, отличную от места рождения часть города, остальные — перемещаются в рамках одного направления или даже квартала.