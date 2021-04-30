Знакомьтесь, королева стройки Петербурга, миллиардер Елена Лашкова. В ее активе — «Лахта-Центр», ЗСД, вантовый мост и реставрация 50 музеев

Как получилось, что такая утонченная женщина занялась строительством?

От отчаяния. Это были 90-ые годы, я была одна с ребенком, работала на кафедре Петербургского архитектурно-строительного университета. И меня все устраивало: было время и с ребеночком посидеть, и в Эрмитаж сходить. Параллельно я писала диссертацию. Но началась рыночная экономика и надо было как-то зарабатывать. Пришлось подумать, как монетизировать тему моей научной работы — защита старых петербургских домов от влажности. Я честно стала разрабатывать специальную гидрофобную жидкость, которая не дает влаге подниматься по кирпичным стенам. Но потом выяснила, что оказывается в Германии уже все давно изобретено и мне прислали готовый продукт, позже я наладила поставки немецких гидрофобных жидкостей, начала с ними работать. К тому времени я вышла замуж. Именно муж стал инициатором создания своего бизнеса, организовав для меня фирму «Геоизол».

Кто был в числе первых клиентов?

Начинала так: я и один рабочий. Тогда офисы размещались в подвалах, которые часто затапливались, и никто не знал, как убрать влагу, постепенно к нам стали поступать заказы. Я с кисточкой и банками на общественном транспорте приезжала на деловую встречу, а клиентам говорила, что свою крутую машину оставила за пару кварталов, так как припарковаться было негде. Первый заказ был, как выяснилось позже, от представителей тогдашнего криминального мира. Они попросили обработать стену в помещении на Миллионной улице, которая у них постоянно намокала. У меня не сразу все получилось — я не знала, что поверхность кирпичной кладки нельзя штукатурить сразу после нанесения гидроизоляции, а надо подождать пока уменьшится ее влажность после обработки. В итоге они мне стали угрожать. Пришлось даже увозить дочку на дачу. К счастью стенка подсохла и степень тревоги каждой из сторон снизилась. Потом был заказ от Балтийского банка на гидроизоляцию депозитария на Садовой улице. Я сама брала пробы с кирпичной кладки, чтобы определить, насколько она высохла, поэтому в дамской сумочке возила дрель. Один раз у меня сумочку на улице пытался выхватить парень, я ее на ногу ему опустила, и желание отбирать у него пропало.

Число клиентов росло, даже появились госзаказы. В компанию пришел работать муж, Вячеслав Смоленков. А поскольку он — специалист по буровым работам, то с его приходом мы стали позиционировать себя как геотехническая компания, профессионалы в усилении оснований, нулевом цикле, устройстве свай.