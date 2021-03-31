Москва расположилась на 7 месте в топ-10 городов мира по росту цен на жилую недвижимость в четвертом квартале 2020 года, следует из данных агентства недвижимости Knight Frank, о которых пишет Forbes. За год стоимость квадратных метров в столице увеличилась на 21,1%. В течение всего 2020 года в Москве рост цен поддерживался активным спросом, который не останавливался даже во время карантина в марте-мае. Особенно заметным рост цен стал во втором полугодии: ограничения начали снимать, и реализовался отложенный спрос.

Еще выше расположился Петербург — на 5 месте в топ-10. Жилые квадратные метры в городе подорожали за год на 25,4% против 12,4% в четвертом квартале 2019 года. Рост цен здесь вызвало сокращение объема предложения — строить объективно стали меньше. Также причина в высоком спросе, который подогрели тревожные кризисные опасения петербуржцев, считает генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. Такой дисбаланс и привел к увеличению цен.

Все остальные лидеры рейтинга находятся за пределами Европы — это Окленд и Веллингтон (Новая Зеландия), Сеул (Южная Корея), Оттава и Галифакс (Канада). Также отмечается подорожание жилой недвижимости в городах Северной Америки, других частей Европы и Австралии. В странах, где карантин по коронавирусу был наиболее строгим, отмечается накопительный эффект более значительного отложенного спроса, который приводит к ускорению роста цен.