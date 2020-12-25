«Антиквариат» или современный технологичный дом – что такое на самом деле жилье премиум-класса

Очевидно, что представления о комфортном жилье в последние годы меняются, все классы обрастают новыми смыслами, идеями, технологиями. Как выглядит премиум сегодня?

Среди приобретателей недвижимости высокого класса во все времена были как любители антикварных квартир, коллекционеры, так и те, кого сегодня модно называть техногиками, — поклонники современных технологий. Это не особенность только петербургского рынка, такая картина наблюдается во всем мире. Например, в Москве к объектам высшего ценового сегмента относятся, в основном, технологичные новостройки, в то время как в Лондоне и Нью-Йорке ценность имеет «антиквариат», сохраненные и отреставрированные здания. «Антикварными» предложениями, безусловно, насыщен и рынок Петербурга. Это обусловлено его историей, наследием имперской столицы. У квартир в том же «Золотом треугольнике» (центральная часть Петербурга, ограниченная Дворцовой набережной, Невским проспектом и набережной реки Фонтанки. — Прим. «Собака.ru») всегда были и будут свои поклонники, однако сегодня покупатель, сталкиваясь с выбором — антиквариат или комфорт, — все чаще делает выбор в пользу последнего.