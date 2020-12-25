«Антиквариат» или современный технологичный дом – что такое на самом деле жилье премиум-класса

Что такое сегодня премиум-дома в Петербурге? Это «антиквариат» в бывшем великокняжеском особняке или современный дом, насыщенный инновационными решениями и технологиями? О золотой середине этой дилеммы на примере жилого комплекса Familia рассказывает заместитель председателя совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Нина Креславская.
Очевидно, что представления о комфортном жилье в последние годы меняются, все классы обрастают новыми смыслами, идеями, технологиями. Как выглядит премиум сегодня?
Среди приобретателей недвижимости высокого класса во все времена были как любители антикварных квартир, коллекционеры, так и те, кого сегодня модно называть техногиками, — поклонники современных технологий. Это не особенность только петербургского рынка, такая картина наблюдается во всем мире. Например, в Москве к объектам высшего ценового сегмента относятся, в основном, технологичные новостройки, в то время как в Лондоне и Нью-Йорке ценность имеет «антиквариат», сохраненные и отреставрированные здания. «Антикварными» предложениями, безусловно, насыщен и рынок Петербурга. Это обусловлено его историей, наследием имперской столицы. У квартир в том же «Золотом треугольнике» (центральная часть Петербурга, ограниченная Дворцовой набережной, Невским проспектом и набережной реки Фонтанки. — Прим. «Собака.ru») всегда были и будут свои поклонники, однако сегодня покупатель, сталкиваясь с выбором — антиквариат или комфорт, — все чаще делает выбор в пользу последнего.
Выбор этот неизбежен?
В большинстве случаев — да. Даже самая капиталоемкая реконструкция исторического здания не позволяет создавать качественные планировки и выдерживать современные требования к техническому оснащению дома. Строительство подземного паркинга в таком доме — архисложная и не всегда реализуемая задача. Выходом может быть строительство с «нуля», но свободных участков в центре города, где возможно было бы реализовать проект высокого класса, практически нет. И путь согласования таких проектов долог и сложен. Не будем забывать о том, что исторический центр Петербурга и связанные с ним группы памятников включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что накладывает на новое строительство серьезные ограничения.
Еще одна проблема — неоднородность социального окружения. Покупая квартиру в «антикварном» доме, даже если его стены помнят членов императорской фамилии, вы не сможете предсказать наверняка, кем окажутся ваши соседи по лестничной площадке и не «переформатирована» ли коммуналка, что находится этажом ниже, в апарт-отель.
Даже самому ценному «антиквариату» предпочту комфорт
Есть ли компромиссные варианты?
Петербург во многом уникальный город, но с точки зрения премиального девелопмента он уникален еще и тем, что в отличие от многих исторических городов Европы, где потенциал для нового строительства почти исчерпан, сохранил несколько локаций, близких к центру и идеально подходящих для возведения высококлассных проектов. В первую очередь это, конечно, Петровский остров, который в советское время использовался для промышленных целей, а сегодня прямо на глазах становится современным комфортабельным районом, где строится преимущественно жилье высокого класса. Трудно представить себе такое в центре Рима или Парижа, а в Петербурге, в 10 минутах езды от Дворцовой площади, есть целый остров, на котором строятся современные дома, новая инфраструктура, отсутствует проблема неоднородности социального окружения. Жилой комплекс Familia, который холдинг «РСТИ» возводит на Петровском, — один из самых заметных объектов, что сегодня предлагаются в этой локации. Familia — это тот самый случай, когда близость к центру не означает отсутствие комфорта, а совсем наоборот — это органичное соединение современной и классической архитектуры, продуманные планировки, великолепно оформленные вестибюль и общие помещения, достойные соседи и прекрасная инфраструктура.
Вы лично — техногик или коллекционер? Для себя вы выбрали дом какого формата?
Лично я самому ценному «антиквариату» предпочту комфорт, и идеальное место для жизни в Петербурге для меня — это, конечно, острова Петроградской стороны.
Ваш московский премиум-проект пользуется популярностью?
Год назад мы начали строительство нашего первого проекта в Москве — дизайнерского дома Eleven. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он стал событием на московском рынке. Мы желали такого яркого старта и хотели привлечь внимание столичной публики — и архитектурным решением, и оригинальностью планировок, и разнообразием инфраструктуры, и дизайнерской отделкой. Москва, в отличие от Петербурга, менее консервативна и более открыта всему новому, смелому, уникальному. Московского покупателя не страшит цена в 1 млн рублей за квадратный метр, он выбирает самые лучшие проекты.
Спрос на жилье премиум-класса не иссяк за время пандемии?
Совсем наоборот, в последнее время мы чувствуем увеличение интереса покупателей к нашим премиальным объектам. Это общерыночная тенденция — люди бегут от слабого рубля, от дешевых депозитов, из-за пандемии возможность инвестирования в зарубежную недвижимость ограниченна. Люди выбирают самые достойные на рынке объекты, и премиум-класс в этом не исключение. Например, недавно мы продали один из самых дорогих наших лотов в дизайнерском доме Eleven — пентхаус площадью 280 кв. м.
На входе жильцов Familia будет встречать парадная мраморная лестница с латунными элементами и витражом с первого по второй этаж, слева и справа от нее расположатся уютные уголки приватных зон с мягкими диванами, на втором этаже будут предусмотрены кофейня, лаундж-зона и зимний сад.
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