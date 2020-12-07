В Петербурге бум продаж элитного жилья. Покупателями квартир за 100-200 млн рублей все чаще становятся блогеры и it-специалисты

Элитных квартир не хватает

Спрос в ковид-период на элитные квартиры вырос более чем в 2 раза в Петербурге. И этого никто не ожидал! Прогнозы были катастрофические. Например, в 2008 году падение продаж в элитной недвижимости было 30%, и рынок восстанавливался 7 лет. Сейчас ожидали повторение ситуации. В марте-апреле все спрятались по домам, никто ничего не понимал, падал рубль. Люди стали понимать, что их сбережения обесцениваются и 100 млн рублей могут превратиться в какие-то бумажки. А недвижимость в апреле еще не подорожала. И примерно в мае начался резкий всплеск покупок элитных квартир. Все начали снимать рубли с депозитов, ставки по которым упали, и пытаться купить приличную недвижимость.

В нашей компании спрос вырос в 2,5 раза. Сотрудники не успевали физически обслуживать некоторых клиентов. Застройщики, понимая, что им столько рублей не надо (не успеют никуда вложить и деньги «съест» инфляция), начали резко повышать цены. На вторичном рынке продавцы по этой же причине начали снимать с продажи объекты. Например, на Крестовском, Петровском и Каменном островах в мае на вторичном рынке было выставлено на продажу 1000 квартир, из них треть сняли с продажи или купили. То есть за лето только на островах на вторичном рынке было продано не менее 200 квартир стоимостью от 25 до 200 млн рублей. Для Петербурга это очень большой объем. Плюс еще на первичном рынке продавались квартиры от застройщиков, которые каждую неделю повышали цены (за несколько месяцев стоимость за кв. м выросла до 20%).