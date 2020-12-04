Комплекс зданий завода «Ливиз» на территории Казенного винного склада XIX века выставляется на торги

Имущественный комплекс бывшего завода «Ливиз» на Синопской набережной выставлен на торги. В комплекс входит 13 зданий, общая площадь которых составляет 28 773 кв.м. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечены инженерно-техническими сетями, а использовать их можно и для промышленных целей, и для строительства жилья. Электронные торги «Дом.рф» пройдут в IV квартале 2020 года на сайте компании дом.рф, где размещена и инструкция по подаче заявок.
Главный плюс локации, где находятся здания, в ее близости к главным артериям города: по Невскому проспекту можно быстро добраться до Площади Восстания и Московского вокзала, за считанные минуты по набережной – до «Смольного», администрации Петербурга, рядом находится узловая станция метро «Площадь Александра Невского». Кроме этого, с Синопской набережной открывается панорамный вид на Неву, а вокруг комплекса нет высотных зданий, зато много жилья бизнес и комфорт-класса, что обеспечивает добрососедство и современное прогрессивное комьюнити.
Комплекс был возведен для Казенного винного склада в 1897 году, это был поставщик № 1 двора Его Императорского Величества. Первоначально здания были выдержаны в едином ключе – в так называемом «кирпичном стиле» с типичным декором фасадов. Ансамбль был реконструирован в советское время, часть зданий была надстроена. После революции комплекс оборудовали под водочный завод № 1, позднее он стал Ленинградским ликероводочным заводом «Ливиз». В годы блокады его вино-водочные изделия отправляли на фронт и в госпитали для помощи раненым.
Николай Сарокваша (руководитель подразделения продвижения и предоставления земельных участков компании «Дом.рф»): «Имущественный комплекс на Синопской набережной, с нашей точки зрения, классический пример проекта редевелопмента территории. В результате здесь должен быть комплексный проект, содержащий в себе, возможно, какие-то заведения общепита, рестораны, гостиницы, помещения коммерческого назначения. Безусловно там должна быть и составляющая жилых помещений, хоть в каком-то проценте».
Аукцион состоится 18 декабря 2020 года. Прием заявок – до 14 декабря. Начальная цена лота составляет 711,1 млн руб.
Одно из базовых направлений «Дом.рф» – вовлечение земельных участков в оборот.
Среди основных задач – продажа и выявление объектов, которые заброшены, не используются, но находятся в федеральной собственности, чтобы дать им новую жизнь. Компания реализовала порядка 200 аукционов. В планах – наращивание объемов выставляемых земельных участков.
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