Комплекс зданий завода «Ливиз» на территории Казенного винного склада XIX века выставляется на торги

Комплекс был возведен для Казенного винного склада в 1897 году, это был поставщик № 1 двора Его Императорского Величества. Первоначально здания были выдержаны в едином ключе – в так называемом «кирпичном стиле» с типичным декором фасадов. Ансамбль был реконструирован в советское время, часть зданий была надстроена. После революции комплекс оборудовали под водочный завод № 1, позднее он стал Ленинградским ликероводочным заводом «Ливиз». В годы блокады его вино-водочные изделия отправляли на фронт и в госпитали для помощи раненым.