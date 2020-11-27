ЖК «Наутилус» у Финского залива введен в эксплуатацию

«Балтийская жемчужина» – это комфортный район в европейском стиле с уже сложившейся инфраструктурой, где уже не первый год работают торговый центр с кинотеатром, рестораны, четыри школы, семь детских садов, взрослая и детская поликлиника. По вечерам можно гулять по пляжу Финского залива, до которого рукой подать. Совсем рядом находятся Южно-Приморский и Полежаевский парк, а также парк усадьбы «Новознаменка». По выходным жители микрорайона выбираются в Петергоф – до царского пригорода всего 15 минут езды на машине.

В продаже еще остались одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.