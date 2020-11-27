ЖК «Наутилус» у Финского залива введен в эксплуатацию

Последний проект бизнес-класса в микрорайоне «Балтийская жемчужина» полностью готов к заселению. ЖК «Наутилус» от ГК «КВС» на Матисовом канале – это четыре малоэтажных дома с закрытыми дворами, игровыми и спортивными площадками, а также с зонами для спокойного отдыха.
ЖК «Наутилус» — это жилой комплекс с элементами стиля стимпанк, который вдохновлен эпохой паровой энергии XIX века. Одно из его воплощений – часы, установленные между 2 и 3 корпусом в пешеходной зоне.
ЖК «Наутилус» отличается разнообразными планировочными решениями. Квартирография включает в себя варианты с мансардными окнами, с кухнями-гостиными и открытыми террасами. Переезда долго ждать на придется: отделка во всех квартирах уже готова.
«Балтийская жемчужина» – это комфортный район в европейском стиле с уже сложившейся инфраструктурой, где уже не первый год работают торговый центр с кинотеатром, рестораны, четыри школы, семь детских садов, взрослая и детская поликлиника. По вечерам можно гулять по пляжу Финского залива, до которого рукой подать. Совсем рядом находятся Южно-Приморский и Полежаевский парк, а также парк усадьбы «Новознаменка». По выходным жители микрорайона выбираются в Петергоф – до царского пригорода всего 15 минут езды на машине.
В продаже еще остались одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
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