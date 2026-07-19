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«Для человека шанс остается всегда. И в этом есть смысл добра и зла»: не стало журналиста Сергея Шолохова

Ему было 67 лет.

Ушел из жизни журналист, кинокритик и искусствовед Сергей Шолохов. Об его смерти сообщил пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — написал Москвин в соцсетях.

Шолохов родился в Ленинграде в 1958 году. Популярность пришла к нему в конце 1980-х: он был одним из авторов и ведущих публицистической программы «Пятое колесо» на Ленинградском телевидении. Именно там вместе с музыкантом Сергеем Курехиным он создал сюжет-мистификацию «Ленин — гриб», который стал одним из самых обсуждаемых телевизионных событий эпохи.

С 1991 года Шолохов выпускал программу «Тихий дом» — она с перерывами выходила на разных каналах федерального телевидения вплоть до 2017 года.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича.

В память о нем вспоминаем наше интервью про тот самый эфир «Пятого колеса», который остался в истории не только телевидения, но и массовой культуры.

«Вселившись в человека, гриб уже никуда не исчезает. И от гриба рождаются ему подобные. От грибов рождаются грибы».

«Гриб побеждает, если все поровну. Оттого и происходит постоянная борьба человечества и грибницы. Для человека шанс остается всегда. И в этом есть смысл добра и зла».

Журналист Сергей Шолохов про мем Ленин — гриб: «Чем больше дурачков попадется в цепкие лапки гриба, тем для него лучше»

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