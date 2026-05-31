Петербургская гимнастка Мария Борисова взяла серебро на чемпионате Европы в упражнениях с булавами

19-летняя россиянка, представляющая Петербург, завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне в Болгарии.

Напомним, что Борисова стала чемпионкой этапа Кубка мира в Ташкенте в многоборье, а также заняла второе место в финале с обручем.

На счету гимнастки также серебро Игр БРИКС 2024 года в индивидуальном и командном зачете и золото в упражнениях с обручем. Тренируется Мария под руководством олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, сообщили в «РИА Новости Спорт».