Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

Михеева отдала сцене более полувека: в 1972 году, сразу после окончания Щукинского училища, она поступила в Московский областной драматический театр имени Островского, спустя 20 лет продолжила служение в Московском областном государственном Камерном театре, где одновременно преподавала актерское мастерство на экспериментальном курсе.

В Московском губернском театре Михеева служила со дня его основания в 2013 году и оставалась предана сцене до последнего дня, выходя в двух спектаклях, рассказала пресс-служба театре в своем телеграм-канале.

«Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах. Нам будет очень не хватать вас, Елена Александровна», — говорится в сообщении.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Елены Александровны.