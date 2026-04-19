Умер основатель «Митьков» Владимир Шинкарев

В 1970–1990-х его известность была связана с ленинградской художественной сценой и кругом нонконформистов. Шинкарев написал книгу «Митьки», которая дала имя целому движению — важному культурному феномену позднесоветского времени. Но его творчество всегда было шире: глубокие живописные традиции, гротеск, философская наблюдательность и поэтика повседневности.

Шинкарев был одним из первых авторов pop/off/art. В галерее прошли четыре его персональные выставки. Последняя, «Жизнь удалась», завершилась меньше месяца назад. Серия обращена к последнему году жизни человека или явления как к моменту подведения итогов. Над ней художник работал последние пару лет.

В ближайшее время в Нижегородском государственном художественном музее должна открыться его ретроспектива. Шинкарев планировал приехать на открытие лично, рассказали в телеграм-канале галереи pop/off/art.

