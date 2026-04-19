Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Портреты
  • News
Поделиться:

Умер основатель «Митьков» Владимир Шинкарев

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ему было 72 года.

В 1970–1990-х его известность была связана с ленинградской художественной сценой и кругом нонконформистов. Шинкарев написал книгу «Митьки», которая дала имя целому движению — важному культурному феномену позднесоветского времени. Но его творчество всегда было шире: глубокие живописные традиции, гротеск, философская наблюдательность и поэтика повседневности.

Шинкарев был одним из первых авторов pop/off/art. В галерее прошли четыре его персональные выставки. Последняя, «Жизнь удалась», завершилась меньше месяца назад. Серия обращена к последнему году жизни человека или явления как к моменту подведения итогов. Над ней художник работал последние пару лет.

В ближайшее время в Нижегородском государственном художественном музее должна открыться его ретроспектива. Шинкарев планировал приехать на открытие лично, рассказали в телеграм-канале галереи pop/off/art.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Владимира Николаевича.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: