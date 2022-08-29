ВКонтакте представила новый профиль пользовательских страниц — с обложкой, блоком контента и «точкой входа»

Социальная сеть ВКонтакте представила новый профиль пользовательских страниц. Обложка профиля, аватарка по центру и «точка входа» — одна кнопка для всех публикаций. Рассказываем подробнее.
Как рассказали «Собака.ru» в команде социальной сети, в обновлении профиль ВКонтакте становится «центром самовыражения и полноценной цифровой визиткой»: теперь можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, легко перейти к контактам и подробному описанию. Владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля.
Аватарка пользователя стала крупнее и расположилась по центру, за ней — новая обложка профиля с возможностью добавить персонализированную картинку. «Можно украсить профиль атмосферной фотографией либо видом из окна, а можно рассказать о своих увлечениях или поделиться творчеством — например, загрузить в качестве обложки снимок с любимой футбольной командой либо приглашение на выставку собственных картин», — говорят во ВКонтакте.
Переработан и процесс создания контента. Теперь появилась «единая точка входа публикации в профиль» — кнопка «Опубликовать». С ее помощью можно мгновенно перейти к созданию записи или истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию. Свежий и актуальный контент автоматически будет показан в профиле на самом заметном месте, остальные форматы подписчики смогут посмотреть на вкладках. «Если художник часто постит свои работы, то на первый план выходит именно визуальный контент — подписчики увидят его картины, а в профиле у лидера музыкальной группы — свежие треки», — отмечают в команде соцсети.
СЕО ВКонтакте — о новом дизайне пользовательских страниц:
В центре внимания — индивидуальность. В новом профиле можно легко демонстрировать подписчикам свои интересы и увлечения, делиться творчеством. Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, легкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента. Широкий набор инструментов ВКонтакте, включая уникальные цифровые аватары vmoji, помогут каждому человеку сформировать комфортное виртуальное пространство для общения и самовыражения в виртуальном мире с учетом персональных потребностей.
Сейчас ВКонтакте проводит тестирование обновления. Всем пользователям оно станет доступно в течение нескольких недель.
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