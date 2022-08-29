ВКонтакте представила новый профиль пользовательских страниц — с обложкой, блоком контента и «точкой входа»

Как рассказали «Собака.ru» в команде социальной сети, в обновлении профиль ВКонтакте становится «центром самовыражения и полноценной цифровой визиткой»: теперь можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, легко перейти к контактам и подробному описанию. Владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля.

Аватарка пользователя стала крупнее и расположилась по центру, за ней — новая обложка профиля с возможностью добавить персонализированную картинку. «Можно украсить профиль атмосферной фотографией либо видом из окна, а можно рассказать о своих увлечениях или поделиться творчеством — например, загрузить в качестве обложки снимок с любимой футбольной командой либо приглашение на выставку собственных картин», — говорят во ВКонтакте.