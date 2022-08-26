VK запускает аналог стриминг-платформы Twitch

«Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами. Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат. При этом последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента. Мы хотим помочь стримерам восполнить эти потери, поэтому при запуске VK Play Live сделали акцент на монетизации и предложили лучшие финансовые условия для продажи платных подписок», — приводит Sostav слова менеджера по развитию VK Play Live Станислава Саксона.

Стриминг-платформа VK Play Live сейчас находится на стадии бета-тестирования — чтобы принять в нем участие, необходимо оставить заявку на странице площадки. Участники тестирования смогут проводить прямые трансляции, смотреть и вести стримы в 4К, общаться в чате, а также создавать платные подписки на канал от 10 рублей и выше. Стримеры получат 90% выручки от платных подписок, 10% заберет комиссия.

Как считают эксперты, опрошенные «Ведомостями», в случае блокировки Twitch площадка VK Play Live может стать ключевым игроком на российском рынке. «VK владеет достаточной инфраструктурой, аудиторией и сервисами, которые способны заменить западный аналог. И все это умножается на большие маркетинговые возможности», — объясняет владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев.

Другие считают, что полностью заменить Twitch его российский аналог не сможет. «Российские пользователи платформы, которые просто смотрят стримы, не перешли на другие площадки, а продолжили следить на Twitch за иностранными стримерами. В нынешних условиях VK будет сложно заключать аналогичные партнерства, а значит, и конкурировать с Twitch», — отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

В России есть и другие отечественные стриминг-платформы — в том числе Good Games и проект МТС WASD. Также стримеры используют в качестве площадок YouTube и Discord.