Агрегатор новостей «Яндекса» и «Дзен» теперь принадлежат VK. Главное из заявлений компаний

Компании «Яндекс» и VK заключили ряд сделок. Согласно их условиям, агрегатор новостей «Яндекса» и «Дзен» теперь принадлежат VK, тогда как сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club перешел из владения VK в собственность «Яндекса».
Сервисы «Дзен» и «Яндекс.Новости» после закрытия сделки — до конца 2022 года — станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов, а пользователи платформы смогут выбирать, где им удобнее читать и смотреть контент: на портале dzen.ru с десктопной версии или в мобильном приложении «Дзена».
Для того, чтобы передать Delivery Club «Яндексу», VK приобретает 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов и выходит из состава участников «О2О Холдинг». Отмечается, что VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях. Закрыть сделку по Delivery Club также планируется до конца текущего года.
Генеральный директор VK:
Создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача VK. «Дзен» — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента. Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой «Дзена», и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию.
Так будет выглядеть стартовая страница «Яндекса»
Отказавшись от агрегатора новостей, «Яндекс» будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки ya.ru станет основной точкой входа в поиск, почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID.
«Ядром новой главной страницы и нового приложения будет поиск. На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы», — отмечают в пресс-службе компании. Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно уже сейчас — на new.ya.ru.
Также компания выпустит для Android новое приложение с Алисой, а существующее сменит название на «Яндекс Старт». Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение «Яндекс» для iOS продолжит работать как раньше, но без «Дзена» и агрегатора новостей.
О грядущих изменениях:
Пока все остается по-старому. Изменения начнут происходить только после того, как мы закроем сделку. Нам предстоит уладить все формальности и получить согласие Федеральной антимонопольной службы. Это займет как минимум месяц. Изменения не затронут остальные сервисы «Яндекса». Вы можете продолжать строить маршруты в Картах, слушать любимые треки на Музыке, делать покупки на Маркете, смотреть кино и сериалы на Кинопоиске, вызывать такси в приложении Яндекс Go и пользоваться другими нашими сервисами. Они продолжат работать так, как работали.
Напомним, накануне бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон запустил бета-версию нового новостного агрегатора. Задача The True Story — показывать главные события дня, по каждому из которых давать краткую информацию, а также предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии.
«Кроме материалов СМИ, которые мы регулярно обрабатываем, на странице сюжета могут быть и ссылки на важные (по мнению СМИ) сайты, новости, посты в соцсетях или любой другой контент, имеющий отношение к событию. Наши алгоритмы ранжируют сюжеты, заголовки, внешний контент, но выбор — где читать подробности, какому мнению верить, а с каким не соглашаться — всегда остается за читателем», — рассказал Гершензон о задачах агрегатора в своих соцсетях.
Комментарии (0)