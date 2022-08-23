Агрегатор новостей «Яндекса» и «Дзен» теперь принадлежат VK. Главное из заявлений компаний

Сервисы «Дзен» и «Яндекс.Новости» после закрытия сделки — до конца 2022 года — станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов, а пользователи платформы смогут выбирать, где им удобнее читать и смотреть контент: на портале dzen.ru с десктопной версии или в мобильном приложении «Дзена».

Для того, чтобы передать Delivery Club «Яндексу», VK приобретает 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов и выходит из состава участников «О2О Холдинг». Отмечается, что VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях. Закрыть сделку по Delivery Club также планируется до конца текущего года.