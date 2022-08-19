Роскомнадзор: поисковики будут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законов РФ

Роскомнадзор обязал поисковики указывать, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают российские законы. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, перечисленные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, которые установлены федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».
Подобные меры будут действовать до тех пор, пока компании не устранят нарушения, выявленные РКН.
Напомним, ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы ставить информацию, что американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», нарушает российское законодательство.
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