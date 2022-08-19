18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Роскомнадзор: поисковики будут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законов РФ

Поделиться:

Роскомнадзор обязал поисковики указывать, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают российские законы. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Shutterstock

По данным ведомства, перечисленные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, которые установлены федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».

Подобные меры будут действовать до тех пор, пока компании не устранят нарушения, выявленные РКН.

Напомним, ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы ставить информацию, что американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», нарушает российское законодательство. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: