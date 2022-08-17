В Госдуме предложили разблокировать Instagram* ради малого бизнеса

В письме от председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Демина просят Генпрокуратуру обратить внимание на слова на вице-президента Meta* Ника Клегга от 14 марта. Тогда он подчеркнул, что компания не поддерживает русофобию и запрещает публикации на подобные темы.

Ведомство просят проверить соответствие этих заявлений действительности. Если представители соцсети выполнили необходимы меры, то Instagram стоит разблокировать, считает Демин.

Также однопартиец Александра Демина, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на встрече с уральскими блогерами отмечал, что из-за блокировки соцсети граждане стали массово использовать «сомнительные сервисы VPN», это также сказалось и на падении доходов малого и среднего бизнеса. По его мнению, многие предприниматели использовали Instagram как основной канал продаж.

*Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.

*Instagram — ресурсы Meta Platforms Inc. — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.