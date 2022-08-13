Минцифры утвердило список обязательных программ для российских магазинов приложений. В него включили приложения «Госуслуг»

Министерство цифрового развития утвердило перечень приложений для обязательного размещения в отечественном магазине приложений RuStore. В список включили четыре сервиса «Госуслуг», следует из документа, опубликованного на портале проектов правовых актов.
Так, социально важными приложениям теперь будут считаться «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе». Со временем этот список планируют расширить.
Соответствующий приказ начнет действовать с 1 сентября 2022 года. С этого дня сервисы должны появиться в официально маркетплейсе RuStore. Его установят на все ввозимые устройства.
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