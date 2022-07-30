В открытый доступ попали данные пользователей «Почты России»

В компании подтвердили факт утечки части данных клиентов. Тем не менее представители «Почты России» отметили, что безопасности пользователей ничего не угрожает, ведь банковских данных в утечке нет. Утечка произошла в результате хакерской атаки. Злоумышленники взломали одну из учетных записей подрядчика «Почты России».

«Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», — рассказали в компании.