В открытый доступ попали данные пользователей «Почты России»

В Сети оказались данные пользователей «Почты России» в результате утечки информации. В сообщениях соответствующих телеграм-каналов утверждалось, что в опубликованном архиве были собраны 10 млн строк с информацией о ФИО, телефонах пользователей, датах отправления ими посылок и писем, индексах.
В компании подтвердили факт утечки части данных клиентов. Тем не менее представители «Почты России» отметили, что безопасности пользователей ничего не угрожает, ведь банковских данных в утечке нет. Утечка произошла в результате хакерской атаки. Злоумышленники взломали одну из учетных записей подрядчика «Почты России».
«Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», — рассказали в компании.
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