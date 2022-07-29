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Instagram* откажется от полноэкранного режима и уменьшит рекомендации из-за критики пользователей

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Instagram* решил отказаться от некоторых недавних обновлений, в том числе большое количество рекомендательного контента и полноэкранного режима видео. Представители соцсети решили прислушаться к критике пользователей и вернуться к предыдущему дизайну, рассказал глава Instagram Адам Моссери в интервью Platformer.

Shutterstock.com

«Я рад, что мы пошли на риск: если мы не терпим неудачи время от времени, значит, мы мыслим недостаточно широко или недостаточно смело», — отметил он. Моссери также добавил, что теперь платформа сделает «большой шаг назад, чтобы перегруппироваться и выяснить, что делать дальше».

В компании добавили, что изменения носят временный характер. В дальнейшем в приложении появятся новые обновления, созданные с учетом мнения пользователей. Глава соцсети подчеркнул, что в последнем квартале почти на 30% увеличилось время, проведенное за просмотром Reels. Это значит, что такой формат интересен юзерам, и его продолжат развивать.

Моссери признался, что сейчас нововведение с большим количеством рекомендаций работает недостаточно хорошо: «Когда вам в ленте показывают что‑то, за чем вы раньше не следили, это должно быть действительно здорово».

В соцсети пообещали на время сократить число рекомендаций, чтобы улучшить алгоритмы и ранжирование. А затем их вновь будут увеличивать, говорит глава Instagram.

Ранее эти два обновления вызвали массу критики в сторону приложения. Егативно высказывались как обычные пользователи, так и крупные инфлюенсеры, в том числе Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Многие раскритиковали Instagram за подражание TikTok.

*Instagram - ресурс Meta Platforms Inc. — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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