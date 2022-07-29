Стриминговая платформа Mariinsky.TV работает по платной подписке: пользователи могут оформить ежемесячную подписку за 199 рублей в месяц, годовой абонемент со скидкой, либо купить доступ к отдельной записи за 79 рублей. На начальном этапе театр установил минимальные цены, а часть контента сейчас доступна без оплаты — для просмотра достаточно регистрации.

На портале публикуются профессиональные записи спектаклей и концертов в качестве 8K, созданные командой Мариинского театра за последние 15 лет. В театре работает своя съемочная команда, а для создания записей используется передвижная телевизионная станция с 12 камерами HD формата и двумя звукозаписывающими студиями.