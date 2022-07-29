Мариинский театр запустил собственную стриминговую платформу. На портале можно посмотреть записи опер «Хованщина» и «Тоска», балетов «Жизель» и «Спящая красавица», послушать исполнение всех симфоний Чайковского, а также понаблюдать за балетными мастер-классами.
Стриминговая платформа Mariinsky.TV работает по платной подписке: пользователи могут оформить ежемесячную подписку за 199 рублей в месяц, годовой абонемент со скидкой, либо купить доступ к отдельной записи за 79 рублей. На начальном этапе театр установил минимальные цены, а часть контента сейчас доступна без оплаты — для просмотра достаточно регистрации.
На портале публикуются профессиональные записи спектаклей и концертов в качестве 8K, созданные командой Мариинского театра за последние 15 лет. В театре работает своя съемочная команда, а для создания записей используется передвижная телевизионная станция с 12 камерами HD формата и двумя звукозаписывающими студиями.
Создание видеоверсии оперы или балета занимает от 8 до 12 месяцев монтажа и постпродакшна. «Это даже сложнее, чем кино. В кино есть дубли и можно поставить технику так, как удобно. В театре мы ограничены пространством зрительного зала и одним дублем», — рассказал руководитель службы медиавещания Мариинского театра Евгений Барбашин.
На сегодняшний день сайт обладает базовым функционалом, но параллельно ведутся работы по его расширению и усовершенствованию. В ближайших планах Мариинского театра — введение системы персональных рекомендаций и функции размещения отзывов и рецензий под видеозаписями.
О запуске стриминговой платформы Mariinsky.TV:
Первые интернет-трансляции появились в театре вместе с первым сайтом еще в 1999 году. С того времени Валерий Гергиев делал все возможное, чтобы театр самостоятельно занимался созданием аудио, видеозаписей и проведением трансляций — как на традиционных телеканалах, так и в интернете. С 2010 года эта деятельность оформилась в виде сайта Mariinsky.TV, который сегодня представляет собой официальный видеопортал Мариинского театра.
Создание видеопортала Mariinsky.TV — первый этап цифровой трансформации, программу которой Мариинский театр разрабатывает совместно с компанией Strategy Partners. Следующим шагом станет презентация цифрового двойника исторического здания, воссозданного с учетом самых мелких архитектурных подробностей фасада и внутреннего интерьера.
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