Член СПЧ назвал сроки блокировки YouTube в России. Однако сенатор заявил, что оснований для этого нет

В России могут заблокировать YouTube к осени. Об этом заявил Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Однако сенатор Александр Башкин отметил, что серьезных оснований для этого нет.
Ашманов на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета добавил, что блокировка видеохостинга станет возможной, когда отечественные платформы-аналоги, типа RuTube и «VK Видео», смогут настроить стабильную работу, пишет ТАСС.
«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео во ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube]», — сказал член СПЧ.
Однако позже сенатор Александр Башкин заявил, что серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, пишет РИА Новости.
«Россия — открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает», — сообщил он
По словам Башкина, сервис обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства: «Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать».
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