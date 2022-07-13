18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Трясусь и даю «пять»: посмотрите на новые эмодзи, которые появятся на iOS и Android

Поделиться:

На сайте сервиса Emojipedia показали новые смайлики для гаджетов с операционными системами iOS и Android. Предварительные зарисовки представили в преддверии Всемирного дня эмодзи.

Emojipedia

В новый набор вошли: «толкающие» руки (в пяти разных цветах кожи), трясущееся лицо, олень, осел, медуза, корень имбиря, веер, маракасы, значок Wi-Fi, новые цвета сердец (розовое, голубое, серое), и многое другое.

Вероятнее всего, не все эмодзи войдут в окончательный список. Эти эскизы сначала должны пройти отбор в сентябре, а утвержденные варианты появятся на устройствах конце 2022 — начале 2023 года, их добавят в стандарт Unicode 15.0 и Emoji 15.0.

Emojipedia рассказала, что в предыдущие годы большинство кандидатов попали в итоговый список. В сервисе также отметили, что это только макеты вариантов, окончательные эмодзи могут быть слегка изменены.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: