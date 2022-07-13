Трясусь и даю «пять»: посмотрите на новые эмодзи, которые появятся на iOS и Android

В новый набор вошли: «толкающие» руки (в пяти разных цветах кожи), трясущееся лицо, олень, осел, медуза, корень имбиря, веер, маракасы, значок Wi-Fi, новые цвета сердец (розовое, голубое, серое), и многое другое.

Вероятнее всего, не все эмодзи войдут в окончательный список. Эти эскизы сначала должны пройти отбор в сентябре, а утвержденные варианты появятся на устройствах конце 2022 — начале 2023 года, их добавят в стандарт Unicode 15.0 и Emoji 15.0.

Emojipedia рассказала, что в предыдущие годы большинство кандидатов попали в итоговый список. В сервисе также отметили, что это только макеты вариантов, окончательные эмодзи могут быть слегка изменены.