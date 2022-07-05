Фонд Alma Mater запустил арт-подкаст «Это тебе» — саунд-драму об эмоциях в семи эпизодах

Фонд поддержки социальных и культурных проектов Alma Mater запустил пилотный сезон инклюзивного арт-подкаста «Это тебе» — саунд-драмы об эмоциях в семи эпизодах. Первый посвящен радости.
При подготовке к каждому эпизоду герои подкаста «Это тебе» получали название одной из семи базовых эмоций и пытались идентифицировать ее из своего личного опыта. Встречаясь на записи, каждый прятал в закрытую коробочку свои анонимные кейсы. Вместе с ведущим и экспертом участники, как детективы, искали в себе и друг в друге заданные эмоции, а когда находили их — решали их дальнейшую судьбу. Так подкаст позволяет слушателю вовлечься в процесс — каждый, кто подключится может присоединиться к расследованию по «делу о сокрытии своих эмоций».
Первый эпизод подкаста посвящен радости. Гостями стали соорганизатор проекта «Через Театр» Регина Будяшкина и студент фонда «Антон тут рядом» Дмитрий Пауков. Вместе с ведущими — режиссером и педагогом Алексеем Красным и эмбодимент фасилитатором Александрой Стояновой — они составили аудио-картографию радости и разделят этот опыт со слушателем.
Как рассказали «Собака.ru» в Alma Mater, арт-подкаст стал экспериментальной попыткой фонда «составить аудио-картографию эмоций нейроразнообразных людей без претензии на экспертность». Послушать первый эпизод можно здесь и здесь.
Об арт-подкасте «Это тебе»:
Современный мир с детства диктует нам правила отрицать эмоциональную «неконструктивность» и подавлять в себе то, что независимо от логического мышления стремится быть выраженным. Нейротипичный человек подвержен этому не меньше, чем нейро-особенный — только внешний, видимый исход этого морального самоуничтожения всегда разный. Отрицая эмоции мы не нажимаем на кнопку выключателя, а задергиваем условную штору, не пропускающую нужный организму солнечный свет. С такой глубокой корневой проблемой не справится в одиночку, а тем более — ее не решить за пару дней. Но к любому триггеру есть игровой ключик! Эмоции принадлежат нам, и никто не в силах их отнять. «Это тебе» — напоминание о том, что по праву наше: радость, грусть, счастье, злость, гордость — все это до последней слезинки и искорки смеха.
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