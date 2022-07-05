Фонд Alma Mater запустил арт-подкаст «Это тебе» — саунд-драму об эмоциях в семи эпизодах

При подготовке к каждому эпизоду герои подкаста «Это тебе» получали название одной из семи базовых эмоций и пытались идентифицировать ее из своего личного опыта. Встречаясь на записи, каждый прятал в закрытую коробочку свои анонимные кейсы. Вместе с ведущим и экспертом участники, как детективы, искали в себе и друг в друге заданные эмоции, а когда находили их — решали их дальнейшую судьбу. Так подкаст позволяет слушателю вовлечься в процесс — каждый, кто подключится может присоединиться к расследованию по «делу о сокрытии своих эмоций».

Первый эпизод подкаста посвящен радости. Гостями стали соорганизатор проекта «Через Театр» Регина Будяшкина и студент фонда «Антон тут рядом» Дмитрий Пауков. Вместе с ведущими — режиссером и педагогом Алексеем Красным и эмбодимент фасилитатором Александрой Стояновой — они составили аудио-картографию радости и разделят этот опыт со слушателем.

Как рассказали «Собака.ru» в Alma Mater, арт-подкаст стал экспериментальной попыткой фонда «составить аудио-картографию эмоций нейроразнообразных людей без претензии на экспертность». Послушать первый эпизод можно здесь и здесь.