В Сети оказались данные клиентов сервиса по заказу билетов «Туту.ру»

Так, в файле «TutuBusorders» могли содержаться 2,6 млн строк о данных покупателей билетов на автобус за последние два месяца — 2,2 млн уникальных номеров и более 2 млн уникальных адресов. Также в файле могут быть имена и фамилии клиентов, их мобильные телефоны.



При этом, по данным Telegram-канал «Утечки информации», базу «слил» тот же источник, опубликовавший данные образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club.

«Похоже, это действительно часть данных наших заказов. Там нет пунктов прибытия-отправления, дат заказа, но есть фамилия и имя плательщика (но не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека», — сообщили в блоге Туту.ру на «Хабр».