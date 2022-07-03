18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

В Сети оказались данные клиентов сервиса по заказу билетов «Туту.ру»

Поделиться:

Часть клиентской базы сервиса по покупке билетов «Туту.ру» утекла в открытый доступ. Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе сервиса.

Так, в файле «TutuBusorders» могли содержаться 2,6 млн строк о данных покупателей билетов на автобус за последние два месяца — 2,2 млн уникальных номеров и более 2 млн уникальных адресов. Также в файле могут быть имена и фамилии клиентов, их мобильные телефоны.

При этом, по данным Telegram-канал «Утечки информации», базу «слил» тот же источник, опубликовавший данные образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club.

«Похоже, это действительно часть данных наших заказов. Там нет пунктов прибытия-отправления, дат заказа, но есть фамилия и имя плательщика (но не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека», — сообщили в блоге Туту.ру на «Хабр».

Напомним, ранее из сервиса доставки еды Delivery Club в Сеть утекли данные пользователей, в том числе их имена, адреса и истории заказов. Однако в компании заверили, что данные банковских карт не были в открытом доступе.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: