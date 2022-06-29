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Версия WhatsApp для десктопа перестала скачиваться в России

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Российские пользователи столкнулись с проблемами при скачивании версии WhatsApp для десктопа. Мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.

Shutterstock.com

Редакция «Собака.ru» попыталась скачать WhatsApp на Mac и компьютер под управлением Windows через официальный сайт мессенджера. При попытке загрузить приложение браузеры Safari и Google Chrome выдают ошибку.

Скриншот страницы whatsapp.com/download/
Скриншот страницы whatsapp.com/download/

При этом при подключении к сайту через VPN загрузка десктоп-версии WhatsApp происходит. 

Скриншот страницы whatsapp.com/download/

Несмотря на проблемы с загрузкой десктоп-версии, мобильное приложение WhatsApp по-прежнему можно скачать на смартфоны под управлением операционных систем IOS и Android. С чем именно связан сбой, неизвестно — администрация мессенджера пока не прокомментировала происходящее.

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