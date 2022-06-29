Версия WhatsApp для десктопа перестала скачиваться в России

Несмотря на проблемы с загрузкой десктоп-версии, мобильное приложение WhatsApp по-прежнему можно скачать на смартфоны под управлением операционных систем IOS и Android. С чем именно связан сбой, неизвестно — администрация мессенджера пока не прокомментировала происходящее.