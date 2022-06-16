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Россиянам намерены дать возможность отключать алгоритмы онлайн-платформ, предлагающие контент на основе предпочтений

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Россиянам могут дать возможность отказываться от рекомендательных алгоритмов соцсетей. Такой законопроект может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии, высказался замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин на ПМЭФ-2022, пишет ТАСС.

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Ранее Горелкин рассказывал о разработке такого проекта. Предполагается, что пользователи социальных сетей и других интернет-платформ смогут самостоятельно отказываться от рекомендаций. «Формулировка в законе звучит как «полное или частичное отключение алгоритма», — сообщил депутат.

Помимо этого, в инициативе прососано право, по которому пользователи смогут оставлять жалобы на работу алгоритмов.

«Мы намеренно не вводим каких-то особенных штрафов, административную ответственность мы не вводим. Законопроект очень гибкий и мягкий. Тем не менее у пользователей будет возможность жаловаться на работу рекомендательного сервиса, Роскомнадзор будет эти жалобы рассматривать, взаимодействовать с компаниями, устранять эти истории, связанные с жалобами», — сказал Горелкин.

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