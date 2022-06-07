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СМИ: в Telegram появится платная подписка

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Пользователи Telegram смогут оформлять платную подписку, предоставляющую доступ к ряду новых функций. В частности, можно будет не прослушивать голосовые сообщения, воспользовавшись инструментом их расшифровки.

Arthur_Shevtsov / Shutterstock.com

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на бета-версию Telegram для Android, среди новых функций, которые будут доступны пользователям по подписке — возможность расшифровки голосовых сообщений, приоритет при скачивании файлов, отсутствие рекламы, а также возможность закачивать в два раза большие файлы весом до 4 ГБ.

Помимо прочего, для пользователей Telegram Premium будут удвоены лимиты большинства уже существующих в мессенджере функций: количество чатов в папке — до 200, количество самих папок — до 20, подписок в каналах и супергруппах — до 1 тысячи, ссылок для них — до 20, закрепленных диалогов в основной вкладке — до 10, количество сохраненных GIF-анимаций — до 400. Также можно будет привязать в два раза больше номеров к одному аккаунту — до четырех.

В числе других нововведений — уникальные реакции на сообщения, стикеры с полноэкранным эффектом и анимированные аватары. Кроме того, аккаунты пользователей с подпиской будут помечать специальным значком возле профиля. Стоимость подписки на Telegram Premium предположительно составит 4,99 долларов — около 300 рублей.

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