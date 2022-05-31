«Моя боль — интернет. Это просто катастрофа»: детский омбудсмен Петербурга — о несовершеннолетних в сети

Анна Митянина О несовершеннолетних в интернете — выдержка по «Петербургскому дневнику»: Моя боль — интернет. Это просто катастрофа. Ко мне на прием приходил мальчик, он рассказал, что проводит в сети 19 часов в сутки. Да, там легко добывается информация, но какого рода эта информация? Явно не для изучения западноевропейской живописи. Я считаю, что одна из глобальнейших проблем — неконтролируемый интернет. Я говорю в том числе о самоубийствах, наркотиках, треш-контенте. Когда ребенок долго смотрит на все это, у него разрываются границы дозволенного, формируется представление, что можно повторить. У нас в феврале было два подростковых самоубийства, есть основания предполагать, что виной тому — тот самый подражательный контент. Ребенок общается в интернете, потому что иначе общаться, иметь возможность быть интересным и понятым зачастую просто негде.

Вводить цензуру или полностью запрещать интернет для несовершеннолетних Митянина не предлагает. В качестве альтернативы она призывает «защищать детей от равнодушия взрослых» — ведь «если есть понимание, чем живет ребенок, и ребенок видит, что взрослому это интересно, появляется желание проговорить».

«Моя мама была занятым человеком, как и я, но всегда находила время поговорить, говорила просто постоянно: ставит тарелку с ужином — и говорит. Я понимаю, что взрослым тоже непросто, что надо иметь колоссальный внутренний ресурс, чтобы общаться. Но надо постараться задать хотя бы три вопроса вечером: как прошел твой день, что произошло с твоими друзьями и что произошло веселого. Сначала подросток будет отнекиваться, потом отвечать одним-двумя предложениями, но потом, может быть, возникнет эмпатия. Только так», — резюмировала омбудсмен.