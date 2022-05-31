Какие соцсети и мессенджеры россияне чаще просматривают в метро? Выяснили операторы связи

По данным сервиса «Билайн. Аналитика», которые приводит ТАСС, абоненты оператора во время поездок в метрополитене тратят большее количество интернет-трафика на веб-серфинг и просмотр видео на YouTube. Находясь под землей они также просматривают Telegram, ВКонтакте и TikTok. По частоте использования также лидируют веб-серфинг, просмотр приложений Google и «Яндекса», YouTube, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Абоненты МТС в последнее время стали чаще просматривать Telegram — в апреле рост трафика, пришедшегося на данный мессенджер, составил 83% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Также заметный рост показали музыкальные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. При этом трафик в интернет-магазинах и маркетплейсах, наоборот, снизился на 10% после заметного роста годом ранее.

Среди абонентов «Мегафона» наибольшей популярностью во время поездок в метро пользуются Telegram, TikTok и ВКонтакте.

Также операторы мобильной связи выяснили, как изменилось потребление трафика в зависимости от городов. Трафик мобильного интернета в московском метро вырос 3,3 раза, голосовой за тот же период — в 2,4 раза. В метро Петербурга дата-трафик вырос почти в 20 раз в сравнении с первым кварталом 2021 года. Голосовой связью петербуржцы стали пользоваться в 6,5 раз больше. «Что в Москве, что в Санкт-Петербурге на мужчин приходится более 60 процентов всего мобильного интернет-трафика, который расходуется в подземке», — приводит ТАСС подсчеты пресс-службы «Билайна».