Google отключит российских провайдеров от серверов Global Cache. Это может замедлить доставку трафика

О том, что Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, пишет РБК со ссылкой на нескольких источников на телекоммуникационном рынке. Также об этом сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

По словам Галушко, уведомления об отключении уже получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь». В полученном провайдером письме говорилось о том, что серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики», поэтому в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Информацию об этом подтвердили в самой «Радиосвязи».

Представители «Ростелекома» заявили, что пока «не наблюдают отключений» от серверов Google Global Cache, аналогичный комментарий дали в «МегаФоне». О «доставке трафика с ресурсов корпорации Google в штатном режиме» также сообщили в МТС. Представители «ВымпелКома» («Билайн»), «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) и «Эр-Телеком Холдинга» от комментариев отказались.

Google Global Cache — программно-аппаратный комплекс Google, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности интернет-провайдера при работе с сервисами Google. Оборудование комплекса размещается на площадке провайдера и используется для кэширования ресурсов сервисов YouTube, картинок и прочих данных с целью повторной выдачи другим пользователям данного провайдера при вторичном запросе — не загружая глобальную сеть и мощности Google.