Российский магазин приложений NashStore запустили для разработчиков. Он должен стать аналогом Google Pay

Владельцы Android-смартфонов смогут скачивать приложения из NashStore уже 16 мая. А с сегодняшнего разработчики могут зарегистрироваться на сайте nashstore.ru, добавить сведения о владельце приложения и загружать в формате.apk свои программы. Их такж проверят на наличие вредоносного кода, после чего приложение появится в магазине с возможностью импорта данных из Google Play. Через несколько недель, как пишут «Цифровые платформы», в магазине запустят платежные сервисы.

«С момента анонса магазина приложений на сайте NashStore предварительно зарегистрировались более 250 тыс. человек. <...> В наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России», — сказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

«Цифровые платформы» пригласили к сотрудничеству более 3000 владельцев приложений, среди них — банки ВТБ, «Открытие», Сбербанк и др., «Еаптека», «Мамба», ДИТ Москвы, «Суточно.ру» и т.д.