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Власти Китая запретили подросткам смотреть трансляции блогеров в ночное время и отправлять им донаты

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Власти Китая запретили подросткам младше 16 лет смотреть трансляции блогеров после 22:00 и отправлять им деньги или виртуальные подарки. Такое ограничение ввело Государственное управления радио и телевидения Китая, передает агентство Bloomberg.

Shutterstock

Новые ограничения связаны с тем, что работа стриминговых платформ, где проводятся трансляции, «наносит вред ментальному и физическому здоровью детей». «Платформы должны осознавать чрезвычайную важность и срочность регулирования сферы прямых трансляций для защиты несовершеннолетних пользователей», — подчеркивается в документе.

При этом ранее китайские власти уже вводили ограничения для несовершеннолетних. В частности, было сокращено игровое время — не более трех часов в неделю.

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