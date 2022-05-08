Власти Китая запретили подросткам смотреть трансляции блогеров в ночное время и отправлять им донаты

Новые ограничения связаны с тем, что работа стриминговых платформ, где проводятся трансляции, «наносит вред ментальному и физическому здоровью детей». «Платформы должны осознавать чрезвычайную важность и срочность регулирования сферы прямых трансляций для защиты несовершеннолетних пользователей», — подчеркивается в документе.

При этом ранее китайские власти уже вводили ограничения для несовершеннолетних. В частности, было сокращено игровое время — не более трех часов в неделю.