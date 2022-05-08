В США набирает популярность соцсеть BeReal. Рассказываем, в чем ее особенность

Соцсеть предназначена для обмена фотографиями в реальном времени, чтобы показывать настоящую жизнь людей — без фильтров и обмана. Пользователи одновременно получают уведомление, после чего должны в течение двух минут сделать фотографию — «независимо от того, танцуют ли они в клубе со своими друзьями или пялятся в стену, сидя на диване». При этом снимок делается не только на фронтальную камеру, но и на заднюю. Посмотреть фотографии своих друзей не получится до тех пор, пока вы не опубликовали собственный снимок.

Также журналистка The Guardian, которая опробовала новую соцсеть, предупредила, что уведомление может прийти в любое время, даже в четыре утра. А еще приложение обращает внимание на то, если вы фотографируете не себя на фронтальную камеру, а что-нибудь другое. «Однажды я сделала фотографию моего утреннего кофе, но фронтальную камеру направила в сторону потолочного вентилятора, потому что не хотела выкладывать себя первым делом утром, но приложение заявило мне: «ваши друзья предпочитают это, когда они могут видеть ваше лицо!», с чем я должна была не согласиться», — рассказала она.

Создатель приложения — француз Алексис Баррейя. Ранее он работал продюсером в GoPro и внештатным iOS-разработчиком, а в 2020 году разработал BeReal. Приложение доступно для скачивания на Android и iOS.