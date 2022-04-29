Видео дня: с Лахта Центра засняли самое быстрое таяние льда

На Финском заливе запечатлели за две минут сход ледового покрова. Зрелищное видео получилось сделать благодаря камерам, которые расположены на небоскребе Лахта Центра.
«Процесс сам по себе медитативный: большие глыбы истончаются и становятся меньше, рисунок движется и меняется. А главное — все идет к лету», — подписали видео в группе Лахта Центра ВКонтакте.
Однако пока погода не радует петербуржцев теплом. Все больше конец апреля напоминает ноябрь, со своими снежными вихрями и небольшими температурами. Но главный синоптик Петербурга все-таки дает надежду: на майские праздники придет тепло.
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