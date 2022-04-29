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Видео дня: с Лахта Центра засняли самое быстрое таяние льда

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На Финском заливе запечатлели за две минут сход ледового покрова. Зрелищное видео получилось сделать благодаря камерам, которые расположены на небоскребе Лахта Центра.

«Процесс сам по себе медитативный: большие глыбы истончаются и становятся меньше, рисунок движется и меняется. А главное — все идет к лету», — подписали видео в группе Лахта Центра ВКонтакте.

Однако пока погода не радует петербуржцев теплом. Все больше конец апреля напоминает ноябрь, со своими снежными вихрями и небольшими температурами. Но главный синоптик Петербурга все-таки дает надежду: на майские праздники придет тепло.

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