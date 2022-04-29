Видео дня: с Лахта Центра засняли самое быстрое таяние льда

«Процесс сам по себе медитативный: большие глыбы истончаются и становятся меньше, рисунок движется и меняется. А главное — все идет к лету», — подписали видео в группе Лахта Центра ВКонтакте.

Однако пока погода не радует петербуржцев теплом. Все больше конец апреля напоминает ноябрь, со своими снежными вихрями и небольшими температурами. Но главный синоптик Петербурга все-таки дает надежду: на майские праздники придет тепло.