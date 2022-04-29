«Ъ»: доступ к Netflix, Spotify, Pornhub и VPN-сервисам начали продавать в даркнете и на «Авито»

Пользователям предлагают подключиться к зарубежным семейным аккаунтам. За подписку просят от 20 рублей и больше, в зависимости от длительности «подписки». К примеру, продавцы премиум аккаунтов на Spotify уже подняли цену на доступ на 30% за последний месяц.

Также на «Авито» было обнаружено около 60 объявлений о продаже доступа к Spotify и четыре — к Netflix. «На одном из специализированных маркетплейсов» в Рунете сейчас работают 57 продавцов аккаунтов Spotify, в феврале их было 70, рассказал «Коммерсанту» сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач.

Эксперты считают, что до 40% объявлений мошеннические, «но проверить это можно, только купив товар». В большинстве случаев аккаунты были украдены, а предложение о покупке — это способ выманить деньги и данные.

Даже при условии, что учетная запись рабочая, ее все равно могут заблокировать. Доступ могут ограничить сами площадки из-за подозрительной активности. Такое происходит, если не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес.

Напомним, стриминги Spotify и Netflix приостановили работу в России. Купить или продлить подписку на них напрямую невозможно.