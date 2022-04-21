Почти 70% пользователей соцсетей считают общение в интернете более простым, чем в реальной жизни 

Почти 70% россиян считают, что общаться в интернете проще, чем в реальной жизни. Несмотря на это, у пользователей соцсетей есть свои страхи. Публикуем итоги исследования «Одноклассников», «Добро Mail.ru» и центра ResearchMe, которые есть в распоряжении редакции.
69% опрошенных считают, что знакомиться в интернете значительно проще, чем в реальной жизни. Особенно часто это отмечают мужчины — 74% против 65% женщин. 42% респондентов считают общение в соцсетях и мессенджерах безопаснее, чем в офлайн-мире. Ощущению безопасности способствует возможность прекратить диалог в любой момент (64%), заблокировать неприятных собеседников (57%), а также изучить страницу любого человека и понять его лучше (24%).
Больше всего при знакомстве или общении в мессенджерах и социальных сетях пользователи опасаются риска быть обманутыми мошенниками (53%), получить нежелательные сообщения (30%), столкнуться с преследованием в реальной жизни (14%). 11% считают, что знакомится онлайн неприлично, еще 7% опасаются травли.
Топ-5 самых неприятных сообщений от знакомых или незнакомых людей:
- спам-рассылка с просьбой отправить денежные средства,
- фотографии интимного характера,
- реклама товаров и услуг,
- приглашения вступить в группы или подписаться,
- предложения познакомиться поближе.
Непрошеные фотографии интимного содержания — один из трех наиболее раздражающих факторов в личной переписке, особенно для женщин. 61% опрошенных девушек отметили этот пункт как неприятный, если фото приходят от знакомых, и 59% — если фото от незнакомых. В ответ на подобные сообщения лишь 14% продолжают диалог. 77% пользователей отвечают молчанием, и 9% действуют по-разному в зависимости от ситуации, поэтому затрудняются с ответом.
68% женщин и 46% мужчин уверены, что нужно привлекать к ответственности пользователей, которые рассылают фотографии с интимными изображениями. 29% респондентов затруднились с ответом, и лишь 13% респондентов выступили против. В качестве наказания почти половина опрошенных (48%) предлагают наложить постоянную блокировку на пользователя, а 31% — временную.
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