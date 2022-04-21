Почти 70% пользователей соцсетей считают общение в интернете более простым, чем в реальной жизни 

69% опрошенных считают, что знакомиться в интернете значительно проще, чем в реальной жизни. Особенно часто это отмечают мужчины — 74% против 65% женщин. 42% респондентов считают общение в соцсетях и мессенджерах безопаснее, чем в офлайн-мире. Ощущению безопасности способствует возможность прекратить диалог в любой момент (64%), заблокировать неприятных собеседников (57%), а также изучить страницу любого человека и понять его лучше (24%).

Больше всего при знакомстве или общении в мессенджерах и социальных сетях пользователи опасаются риска быть обманутыми мошенниками (53%), получить нежелательные сообщения (30%), столкнуться с преследованием в реальной жизни (14%). 11% считают, что знакомится онлайн неприлично, еще 7% опасаются травли.