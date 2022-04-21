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«Яндекс» приостановит инвестиции в России из-за «геополитической напряженности» и санкций

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«Яндекс» приостановит инвестиции в российские и зарубежные проекты из-за «геополитической напряженности» и последствий санкций. Также компания отозвала свой прогноз, ранее подготовленный на 2022 год.

Maria Pomelnikova / Shutterstock.com

«Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — говорится во введении годового отчета «Яндекса».

Одновременно в компании отмечают, что направления бизнеса «Яндекса» в России в целом остаются стабильными, а в долгосрочной перспективе обладают значительным потенциалом. Несмотря на это, компания уже столкнулась с серьезными проблемами и ожидает негативных последствий для рекламного бизнеса. Что касается сервисов по перевозке, они останутся стабильными: однако на них также могут повлиять макроэкономические тенденции.

Помимо приостановки инвестиций, «Яндекс» также отозвал свой прогноз на 2022 год. «В нынешних обстоятельствах наша видимость в краткосрочной и среднесрочной перспективе крайне ограничена. На наш предыдущий прогноз на 2022 год больше нельзя полагаться, и на данном этапе мы не можем предоставить какие-либо прогнозные комментарии», — резюмировали в компании.

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