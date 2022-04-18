ВЦИОМ: WhatsApp и YouTube являются самыми популярными соцсетями среди россиян

Согласно результатам исследования, проведенного 10 апреля на основании телефонного опроса 1 600 россиян в возрасте от 18 лет, список самых распространенных соцсетей с сентября 2021 года изменился незначительно. В тройке лидеров по-прежнему WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте», причем ежедневная аудитория ВКонтакте за полгода выросла на 5 процентных пункта. Instagram* опустился с четвертой строчки на восьмую, уступив свое место Telegram.

«Если доля пользователей Instagram* за рассматриваемый период сократилась вдвое (с 53% до 25%), то Telegram демонстрирует наибольший прирост аудитории среди всех социальных сетей и мессенджеров (+13 п.п. к IX.2021 г.). Изменение доли ежедневных пользователей для них также наиболее ощутимо: у Instagram* она снизилась с 33% до 9%, у Telegram выросла с 22% до 35%», — отмечают аналитики.

Viber и TikTok с той или иной периодичностью пользуются 37% и 35% соответственно. Facebook* и Twitter вслед за Instagram* столкнулись с оттоком аудитории — с 21% до 11% и с 11% до 7% соответственно.

Пятерка наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день выглядит следующим образом:

WhatsApp (87%) YouTube (75%) ВКонтакте (62%) Telegram (55%) «Одноклассники» (42%)

Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить работу видеохостинга YouTube на территории России как минимум на 10 лет. Потому что «даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы».

* Соцсети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена.