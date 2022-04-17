В Telegram появилась возможность создавать звуки уведомлений и настраивать таймеры отключения оповещений

Теперь в Telegram можно использовать любой звук в качестве уведомления. Для этого нужно нажать на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате и добавить его в список звуков уведомлений. Звук можно установить как и для отдельного чата, так и для всех чатов нужного типа (личные чаты, каналы, группы). Настроить уведомления или добавить новые звуки можно в разделе настроек «Уведомления и звуки».

Также пользователи смогут отключить уведомления на любой срок. Раньше этой функцией можно было воспользоваться только на восемь часов или двое суток.

Еще в Telegram появилась возможность включить автоматическое удаление сообщений в любом чате. При этом пользователи сами выбирают сроки автоматического исчезновения чатов — 2 дня, 3 недели, 4 месяца и так далее. Кроме того, пользователи смогут пересылать ответы на сообщения вместе с исходником. «Шутку не придется объяснять, если сразу добавить контекст», — пояснили в мессенджере.

Среди новинок мессенджера — боты нового поколения. Разработчикам предоставили средства для создания интерфейсов на Java Script. «Боты уже научились поддерживать вход в сторонние сервисы при помощи Telegram и обработку платежей, совершаемых через 15 встроенных платежных сервисов (с поддержкой Google Pay и Apple Pay), собирать отзывы, отправлять пользователям персональные уведомления и помогать во многом другом», — добавили в Telegram.