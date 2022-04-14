Владелец шрифтов Times New Roman и Arial ограничил доступ к ним на территории России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в российской IT-компании, о том, что компания Monotype ограничила доступ к своей библиотеке шрифтов пользователям из России, стало известно 11 апреля. Однако это могло произойти и раньше. Сейчас сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается.

Шрифты Monotype предустановлены в пакете Microsoft Office — компания, в свою очередь, приобрела на них права. Как считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, при желании Monotype может добиться запрета на использование шрифтов в России, но это «слишком большая волокита, вряд ли компания на это пойдет».

Как отмечают юристы, опрошенные изданием, закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype еще не является запретом на их использование пользователем из России. Отечественные издательства, производители ПО и другие лица не будут автоматически лишены права на использование шрифтов.

По словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, у правообладателя есть право инициировать досрочное прекращение действующих контрактов, но это может быть сопряжено с какими-то финансовыми потерями для компании в виде неустоек и пени. Как предполагает эксперт, введенное ограничение доступа к шрифтам Monotype лишь «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».